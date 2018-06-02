Akar: Yoldan çıktılar kaptanı değiştireceğiz

Akar, 16 yıldır iktidar da olan AKP’yi eleştirerek artık ülkeyi yönetemiyorlar, uçuruma sürüklüyorlar diyerek ‘ 24 Haziran’da Kaptanı Değiştireceğiz’ dedi.

MİNİBÜSÇÜLERİN MECLİSTEKİ SESİ OLDUK

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve İlçe yöneticileri gün boyu ziyaretlerde bulunan Akar, Gölcük Saraylı Örcün Minibüsçüler kooperatifin de şoför esnafla bir araya geldi. Mecliste Minibüsçü esnafın sorunları sadece kendilerinin dile getirdiğinin altını çizen Akar,24 Haziran’da tüm kesimlerin olduğu gibi Minibüsçülerin de adresinin CHP olması gerektiğini söyledi.

24 HAZİRAN DA DEĞİŞTİRECEĞİZ

Gölcük Saraylı da vatandaşlarla sohbet eden CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bir amcanın bunları ‘ değiştirin’ artık sözlerine 24 Haziran da değiştireceğiz dedi. 16 yıldır iktidar da olan AKP’nin muhalefet gibi davrandığına dikkat çeken Akar ‘ Erdoğan kalkmış şikayet ediyor ve 24 Haziran’dan sonra Faizleri düşüreceğiz, doları indireceğiz, işsizliği indireceğiz’ diyor. Sormadan edemiyorum 16 yıldır Erdoğan’ın elini tutan nedir? Neden 24 Haziranı bekliyorsun? Bugün her şeyi çıkardıkları KHK ile yapıyorlar, hiç beklemeye gerek yok bugün de bir KHK ile faizi düşürsün.’ dedi.

HEP AYNI NAKARAT

Bugün ülkede yaşanan sorunların 16 yıldır aynı olduğunu belirten Akar, ‘Böyle bir ortamda bilboardları süsleyip, ‘Ahdim olsun’ demek halka inançlarını daha da kaybettirmektedir. İktidarın vaatleri CHP’nin 7 Haziran’daki vaatleri. 7 Haziran vaatlerimizin Türkiye için ne kadar doğru vaatler olduğunu bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Ülkemizde taşeron sorunu hala çözülmüş değil. Partimizin projeleri olan vaatlerini bile doğru anlamda hayata geçiremediler. KİT’lerde ki taşeronları almadılar. Aldıklarının büyük bir kısmı imzaladıkları taahhüt nedeniyle maddi sıkıntıyla karşı karşıyalar. Taşeron işçileri taahhütten dolayı davadan çekilmek zorunda kaldılar. Kendilerinde bir de avukatlık ücreti yansıtıldı. Fazla çalışmadan dolayı kıdem tazminatı mahkemelikti. Kadroya alındıklarını düşündükleri için mahkemeden vazgeçtiler. Ama, mahkeme masrafları, avukat ücretleri ile birlikte büyük bir maddi külfetin içine girdiler. Bunu bile halledemeyen bir iktidar ile karşı karşıyayız” dedi.

BAŞHEKİM VE HASTA ZİYARETİ

Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlivan’ı makamında ziyaret den Akar ve CHP heyeti yeni yapılacak olan hastane ile ilgili bilgi aldı. Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar odası geçmiş dönem başkanlarından Raşit Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastane de ziyaret den Akar, Yılmaz’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

2 YILDA 175 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI

Gölcük ve İhsaniye’de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ülkemizde sadece 2 yılda 175 bin esnafın kepenk kapattığına dikkat çekerek ’24 Haziran sonrası göreve gelmeleri ile birlikte Esnaf Bakanlığı kurularak esnaf ve sanatkarların sorunlarının siyasette de geniş yer bulmasını sağlayacaklarını söyledi.

İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ DE KATILDI

Gün boyu ziyaretlerini sürdüren CHP heyeti iftarlarını da Değirmendere de gerçekleştiren programla vatandaşlarla birlikte yaptı. İftar sonrası Gölcük İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ile birlikte ziyaretlerini sürdüren CHP heyeti 24 Haziran da birlikte demokrasiyi inşaa edeceklerini belirterek vatandaşlarla bir araya geldi.