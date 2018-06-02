Kartepe "tamam" diyecek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Muhip Kanko iftar sonrasında Kartepe’deydi. Kartrepe ilçe başkanı Cumhur Karakadılar ve eski ilçe başkanları Bülent Sarı ile Başar Değer’in de eşlik ettiği Kanko Arslanbey’de esnafı dolaştı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kanko, “Türkiye ekonomik olarak büyük bir girdabın içinde. Bunu herkes hissediyor. Milyon dolarları olan iş adamları da, siftahsız dükkan kapatan küçük esnaf da ülkenin kötü gidişatının farkında. Bütün vatandaşlarımızdan 24 Haziran seçimleri için destek istiyorum. İnanıyorum, ülkenin kötü gidişine Kartepe’de ‘tamam’ diyecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı olacak” dedi.