Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü

MEB'in bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Saat 09.30’da başlayan sınav için Kocaeli’de de binlerce öğrenci, heyecanla sınava gireceği okula gitti. Çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen aileler de okulun dışında heyecanlı bir bekleyişe girdi. Sınav sırasında kapı önlerinde bekleyen ailelerin kimisi dua ederken kimi de heyecanla çocuğunun sınavdan çıkmasını bekledi.

12 İLÇE’DE YAPILDI

ilimizde 75 okulda, bin 313 salonda, toplam 22.953 öğrenci sınava girerken sınav salonlarının giriş katlarında engelli çocuklar alındı. 12 ilçede yapılan sınavda öğrenciler saat:09.00’da sınav salonlarına alınırken, sınav saat 09.30’da (sözel), 11.30’da (sayısal) olarak gerçekleşti. Sınav öncesi okul müdürleri okul bahçesinde öğrencilere sınavda uyulması gereken kuralları tekrar okurken öğrenciler sınav salonlarına girerken su, kalem silgi aldı.

SINAV SONUÇLARI 3 HAFTA SONRA AÇIKLANACAK

Sınav da Soru kitapçıkları A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı tür olarak düzenlenirken, Her sorunun 4 (dört) seçenek bulundu. Ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. (Üç yanlış bir doğru cevabı götürecektir.) Birinci Bölüm Saat 9:30-10:45, İkinci Bölüm Saat 11:30-12:30, Alt Testler Soru Sayısı, Ağırlık Katsayısı Alt Testler Soru Sayısı Ağırlık Katsayısı olarak değerlendirilecek. Türkçe 20 suru, Matematik 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Fen Bilimleri 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil 10 olmak üzere birinci bölümden toplam 50 soru 75 dk, ikinci bölümden ise toplam 40 soru 60 dk verilecek. 2018 Merkezi Sınav Sonuçları 2 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak ve Liseye Geçiş Merkezi sınav sonuçları sınavdan 3 hafta sonra açıklanacak. Liseye Geçiş Merkezi sınav sonuçları 3 hafta sonra açıklanacak.