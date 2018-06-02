Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:51 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:18 TSİ )

Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen LGS saat 09.30’da başladı. Kocaeli’de binlerce aday girdikleri sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını dua ederek bekledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MEB'in bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Saat 09.30’da başlayan sınav için Kocaeli’de de binlerce öğrenci, heyecanla sınava gireceği okula gitti. Çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen aileler de okulun dışında heyecanlı bir bekleyişe girdi. Sınav sırasında kapı önlerinde bekleyen ailelerin kimisi dua ederken kimi de heyecanla çocuğunun sınavdan çıkmasını bekledi.

12 İLÇE’DE YAPILDI

ilimizde 75 okulda,  bin 313 salonda,  toplam 22.953 öğrenci sınava girerken sınav salonlarının giriş katlarında engelli çocuklar alındı. 12 ilçede yapılan sınavda öğrenciler saat:09.00’da sınav salonlarına alınırken, sınav saat  09.30’da (sözel), 11.30’da (sayısal) olarak gerçekleşti. Sınav öncesi okul müdürleri okul bahçesinde öğrencilere sınavda uyulması gereken kuralları tekrar okurken öğrenciler sınav salonlarına girerken su, kalem silgi aldı.

SINAV SONUÇLARI 3 HAFTA SONRA AÇIKLANACAK

Sınav da Soru kitapçıkları A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı tür olarak düzenlenirken,   Her sorunun 4 (dört) seçenek  bulundu. Ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. (Üç yanlış bir doğru cevabı götürecektir.) Birinci Bölüm Saat 9:30-10:45, İkinci Bölüm Saat 11:30-12:30, Alt Testler Soru Sayısı, Ağırlık Katsayısı Alt Testler Soru Sayısı Ağırlık Katsayısı olarak değerlendirilecek. Türkçe 20 suru,  Matematik 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10,   Fen Bilimleri 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil 10 olmak üzere birinci bölümden toplam 50  soru 75 dk, ikinci bölümden ise toplam 40 soru  60 dk verilecek. 2018 Merkezi Sınav Sonuçları 2 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak ve  Liseye Geçiş Merkezi sınav sonuçları sınavdan 3 hafta sonra açıklanacak.  Liseye Geçiş Merkezi sınav sonuçları 3 hafta sonra açıklanacak. 

Bugün 10:51 TSİ - Eğitim

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
23 bin öğrenci için büyük gün! mask
23 bin öğrenci için büyük gün!
TED Kocaeli Koleji’nden bir ilk! mask
TED Kocaeli Koleji’nden bir ilk!
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı mask
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı
Kocaeli'de ara eleman sıkıntısı var! mask
Kocaeli'de ara eleman sıkıntısı var!
Bilgi Küpü'nden doyumsuz bir yaz okulu mask
Bilgi Küpü'nden doyumsuz bir yaz okulu
Gübretaş İlkokulunda öğrenciler kep attı mask
Gübretaş İlkokulunda öğrenciler kep attı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Selde 14 hane evsiz kaldı! mask
Selde 14 hane evsiz kaldı!

GALERİ

Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL