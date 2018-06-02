24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerine katılacak olan siyasi partiler milletvekili adaylarını açıklamasının ardından Kocaeli’de siyasi partilerin adayları dışında bir isim daha adaydı. Kocaeli’de tek bağımsız milletvekili adayı olan metal işçisi Mustafa Tozkoparan’ın seçim çalışması için İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde stant açıldı. Yürüyüş Yolu’ndan geçen vatandaşlara Tozkoparan destekçileri broşür dağıtarak bilgi verdi.
Bugün 11:35 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:21 TSİ )
Bağımsız aday için stant açtılar
Kocaeli’den tek bağımsız adayı olan Mustafa Tozkoparan için İzmit Yürüyüş Yolu’nde stant açıldı.
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Bugün 11:35 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz