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Bağımsız aday için stant açtılar

Kocaeli’den tek bağımsız adayı olan Mustafa Tozkoparan için İzmit Yürüyüş Yolu’nde stant açıldı.

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24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerine katılacak olan siyasi partiler milletvekili adaylarını açıklamasının ardından Kocaeli’de siyasi partilerin adayları dışında bir isim daha adaydı. Kocaeli’de tek bağımsız milletvekili adayı olan metal işçisi Mustafa Tozkoparan’ın seçim çalışması için İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde stant açıldı. Yürüyüş Yolu’ndan geçen vatandaşlara Tozkoparan destekçileri broşür dağıtarak bilgi verdi.

Bugün 11:35 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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