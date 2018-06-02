Bağımsız aday için stant açtılar

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerine katılacak olan siyasi partiler milletvekili adaylarını açıklamasının ardından Kocaeli’de siyasi partilerin adayları dışında bir isim daha adaydı. Kocaeli’de tek bağımsız milletvekili adayı olan metal işçisi Mustafa Tozkoparan’ın seçim çalışması için İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde stant açıldı. Yürüyüş Yolu’ndan geçen vatandaşlara Tozkoparan destekçileri broşür dağıtarak bilgi verdi.