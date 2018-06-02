Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:47 TSİ )

Halkevleri’nden 24 Haziran çağrısı

Halkevleri Kocaeli Şubesi tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin broşür dağıtılarak basın açıklaması gerçekleştirildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Halkevleri Kocaeli Şubesi tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin broşür dağıtılarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Halkevleri Kocaeli Şube Başkanı Tolga Köse basın açıklamasında, “ 24 Haziran’da yine bir seçimle karşı karşıyayız. Yaşadıklarımız, 16 yılda ülkemizi çöküşe sürükleyen Erdoğan-AKP iktidarının ve şaibeli 16 Nisan referandumundan sonra fiilen uygulanan tek adam rejiminin iflasını gösteriyor. 16 yıldır bu ülkeyi kendileri değil de bir başkası yönetmiş gibi şimdi enflasyonu, vergi yükünü, faizi, işsizliği indirmekten bahsediyorlar. ABD tarafından iktidara getirildiler şimdi anti-emperyalizm şovu yapıyorlar” dedi.

"OMUZ OMUZA SAVUNALIM"

Köse sözlerini, “Seyirci mi kalacağız, mücadele mi edeceğiz? Tercihimizi yapalım. Erdoğan’ın “tek adam rejimi" dayatmasına AKP iktidarına bir son verelim. Yeni bir başlangıcı eşitlik, özgürlük, laiklik, barış ve insanca yaşam için mücadeleyi seçelim. Sandıkta, sokakta memleket için omuz omuza. 24 Haziran’a giderken bir araya gelelim, örgütlenelim. Seçim Sürecinde her tür eşitsizliğe, adaletsizliğe, devlet olanaklarının suiistimal edilmesine birlikte karşı duralım. Muhalefete yönelik saldırılara karşı birlikte direnelim. Nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi yüksek sesle dile getirelim. 24 Haziran’da sandığa gidecek, sandıkları koruyacak. hem de meydanlarda olacağız. Her tür hileye, ayak oyununa karşı tüm demokrasi güçleri ile birlikte ayakta olacağız. Gelin irademizi. memleketimizi, geleceğimizi omuz omuza savunalım” ifadeleriyle sonlandırdı.

Bugün 11:46 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
"O tarihten önce deprem olursa şaşırırım" mask
"O tarihten önce deprem olursa şaşırırım"
Spor tesisi adeta dökülüyor! mask
Spor tesisi adeta dökülüyor!
Şaziye Uğurlu vefat etti mask
Şaziye Uğurlu vefat etti
Derin uykuya dalan çocuk korkuttu mask
Derin uykuya dalan çocuk korkuttu
Trabzonlular iftarda buluştu mask
Trabzonlular iftarda buluştu
Sel mağdurlarına 2 bin TL verilecek! mask
Sel mağdurlarına 2 bin TL verilecek!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp mask
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp

GALERİ

Saadet Partisi liderine kavuştu! Karamollaoğlu İzmit'te... mask
Saadet Partisi liderine kavuştu! Karamollaoğlu İzmit'te...
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL