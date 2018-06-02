Halkevleri’nden 24 Haziran çağrısı

Halkevleri Kocaeli Şubesi tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin broşür dağıtılarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Halkevleri Kocaeli Şube Başkanı Tolga Köse basın açıklamasında, “ 24 Haziran’da yine bir seçimle karşı karşıyayız. Yaşadıklarımız, 16 yılda ülkemizi çöküşe sürükleyen Erdoğan-AKP iktidarının ve şaibeli 16 Nisan referandumundan sonra fiilen uygulanan tek adam rejiminin iflasını gösteriyor. 16 yıldır bu ülkeyi kendileri değil de bir başkası yönetmiş gibi şimdi enflasyonu, vergi yükünü, faizi, işsizliği indirmekten bahsediyorlar. ABD tarafından iktidara getirildiler şimdi anti-emperyalizm şovu yapıyorlar” dedi.

"OMUZ OMUZA SAVUNALIM"

Köse sözlerini, “Seyirci mi kalacağız, mücadele mi edeceğiz? Tercihimizi yapalım. Erdoğan’ın “tek adam rejimi" dayatmasına AKP iktidarına bir son verelim. Yeni bir başlangıcı eşitlik, özgürlük, laiklik, barış ve insanca yaşam için mücadeleyi seçelim. Sandıkta, sokakta memleket için omuz omuza. 24 Haziran’a giderken bir araya gelelim, örgütlenelim. Seçim Sürecinde her tür eşitsizliğe, adaletsizliğe, devlet olanaklarının suiistimal edilmesine birlikte karşı duralım. Muhalefete yönelik saldırılara karşı birlikte direnelim. Nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi yüksek sesle dile getirelim. 24 Haziran’da sandığa gidecek, sandıkları koruyacak. hem de meydanlarda olacağız. Her tür hileye, ayak oyununa karşı tüm demokrasi güçleri ile birlikte ayakta olacağız. Gelin irademizi. memleketimizi, geleceğimizi omuz omuza savunalım” ifadeleriyle sonlandırdı.