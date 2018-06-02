Kaza, D-100 Karayolu Hereke mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza yapan kamyonetin kasasındaki eşyalar yola saçıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Hereke mevkii İzmit istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kamyonet takla attı..!
Körfez'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Hereke mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza yapan kamyonetin kasasındaki eşyalar yola saçıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz