Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:47 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:40 TSİ )

Kamyonet takla attı..!

Körfez'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, D-100 Karayolu Hereke mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza yapan kamyonetin kasasındaki eşyalar yola saçıldı. 
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Hereke mevkii İzmit istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 11:47 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu mask
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı mask
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı
21 günlük yaşam savaşını kaybetti mask
21 günlük yaşam savaşını kaybetti
Halide Abacı vefat etti mask
Halide Abacı vefat etti
Villadan hırsızlık yaparken yakalandılar mask
Villadan hırsızlık yaparken yakalandılar
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp mask
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp

GALERİ

Saadet Partisi liderine kavuştu! Karamollaoğlu İzmit'te... mask
Saadet Partisi liderine kavuştu! Karamollaoğlu İzmit'te...
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL