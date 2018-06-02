Kamyonet takla attı..!

Kaza, D-100 Karayolu Hereke mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza yapan kamyonetin kasasındaki eşyalar yola saçıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Hereke mevkii İzmit istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.