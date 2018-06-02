Eski adı Derbentspor olan ve bayramdan sonra yapılacak genel kurulun ardından Büyük Kartepespor olarak adını değiştirecek olan kulüpte teknik ekipte Ali Gürdal’ın yardımcılığını geçen sezon İzmir Tirespor’a görev yapan İbrahim Karaduman yapacak. Futbol izleme komitesine ise İzmit MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Kürşat Kumaş bakacak. Genel kurulun tek liste ile gerçekleşeceği, Büyük Kartepe ekibinde başkanlığına Selçuk Baysal’ın devam edeceği öngörülüyor.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:28 TSİ )
Büyük Kartepe hareket bayramdan sonra
Eski adı Derbentspor olan ve bayramdan sonra yapılacak genel kurulun ardından Büyük Kartepespor olarak adını değiştirecek olan kulüpte teknik ekipte Ali Gürdal’ın yardımcılığını geçen sezon İzmir Tirespor’a görev yapan İbrahim Karaduman yapacak.
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Bugün 11:58 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz