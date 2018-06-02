Büyük Kartepe hareket bayramdan sonra

Eski adı Derbentspor olan ve bayramdan sonra yapılacak genel kurulun ardından Büyük Kartepespor olarak adını değiştirecek olan kulüpte teknik ekipte Ali Gürdal’ın yardımcılığını geçen sezon İzmir Tirespor’a görev yapan İbrahim Karaduman yapacak. Futbol izleme komitesine ise İzmit MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Kürşat Kumaş bakacak. Genel kurulun tek liste ile gerçekleşeceği, Büyük Kartepe ekibinde başkanlığına Selçuk Baysal’ın devam edeceği öngörülüyor.