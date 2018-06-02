Esnaflar Turnuvası’nda müthiş maçlar!

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların eşleşmeleri belli olmaya başladı. İlk çeyrek final maçı Perde Dünyası ile Ergün Otomotiv arasında olacak.

YAĞMUR GİBİ GOLLER

Önceki akşam oynanan maçlarda Perde Dünyası, Kaçmaz Turizm’i mağlup ederken goller Ufuk Gülez (4), Aydın Taşkın (3),Tuncer Ayaz (2) ve Emre Korkmaz attı. Derince Gençlik Köşe Yıdız Köşe ile Ergün Otomotiv arasındaki maç büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ergün Otomotiv karşılaşmayı Eray Deniz’in 3 ve Samet Pişkin’in 2 golü ile 5-3 mağlup ederken, Derince Gençlik’te Uğur Daşdemir’in (2) ve Gökhan Meral’in golleri yeterli olmadı. Eminoğlu, ÇınaraltıKünefe’yi 4-1 mağlup etti. Yörünge İnşaat da – Koza Dağ Yapı’yı 2-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

İKİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞME

ERGÜN OTOMOTİV - PERDE DÜNYASI

EMİNOĞLU – KUMLU SÜRÜCÜ KURSU