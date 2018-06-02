Eskrimciler kürsüyü doldurdu

Kocaeli dev organizasyonda 11 sporcu ile temsil edilirken, sporcuların başında İdareci Serpil Uğur ve Antrenör Turgay Tümkuşyer aldı.
DURU FAZLIOĞLU ZİRVEDE TAMAMLADI
İlk gün yapılan erkekler müsabakalarında sporcularımız madalya alamazken ikinci gün Küçük Bayanlar Epe dalında Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Duru Fazlıoğlu birinci olurken, Kocaeli Özel Seymen Ortaokulu’ndan Melike Karadavut ikinci, Kocaeli Yahya Kaptan Ortaokulu’ndan Yağmur Akgül de üçüncü olmayı başardı. Eskrim İl Temsilcisi Nedim Aktürk “İlimizi temsil eden tüm sporcularımızı kutlar emeği geçenlere ve sporcularımıza destek verenlere teşekkür ederiz” dedi.
SONUÇLAR
KÜÇÜK BAYANLAR EPE
1.Duru Fazlıoğlu- Kocaeli GHSK (ÇekmeköyBahçeşehir)
2.Melike Karadavut - Seymen Koleji
3.Yağmur Akgül - Yahya Kaptan
9.Badel Durmuş - 50 Yıl Cumhuriyet
KÜÇÜK BAYANLAR FLÖRE
13.Duru Taş - Doğa Koleji
19.Eylül Yaman - Doğa Koleji
21.Öykü Uğur - Yahya Kaptan
KÜÇÜK ERKEKLER FLÖRE
15.Ömer Perit Yıldırım - Doğa Koleji
21.Berkin Yalım Kılıç - Doğa Koleji
KÜÇÜK ERKEKLER EPE
16.Berk Can Şentürk - Yahya Kaptan
31.Emir Baki Dülger - 30 Ağustos
32.Özgür Pehlivansoy - Yahya Kaptan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz