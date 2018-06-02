Eskrimciler kürsüyü doldurdu

Kocaeli dev organizasyonda 11 sporcu ile temsil edilirken, sporcuların başında İdareci Serpil Uğur ve Antrenör Turgay Tümkuşyer aldı.

DURU FAZLIOĞLU ZİRVEDE TAMAMLADI

İlk gün yapılan erkekler müsabakalarında sporcularımız madalya alamazken ikinci gün Küçük Bayanlar Epe dalında Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Duru Fazlıoğlu birinci olurken, Kocaeli Özel Seymen Ortaokulu’ndan Melike Karadavut ikinci, Kocaeli Yahya Kaptan Ortaokulu’ndan Yağmur Akgül de üçüncü olmayı başardı. Eskrim İl Temsilcisi Nedim Aktürk “İlimizi temsil eden tüm sporcularımızı kutlar emeği geçenlere ve sporcularımıza destek verenlere teşekkür ederiz” dedi.

SONUÇLAR

KÜÇÜK BAYANLAR EPE

1.Duru Fazlıoğlu- Kocaeli GHSK (ÇekmeköyBahçeşehir)

2.Melike Karadavut - Seymen Koleji

3.Yağmur Akgül - Yahya Kaptan

9.Badel Durmuş - 50 Yıl Cumhuriyet

KÜÇÜK BAYANLAR FLÖRE

13.Duru Taş - Doğa Koleji

19.Eylül Yaman - Doğa Koleji

21.Öykü Uğur - Yahya Kaptan

KÜÇÜK ERKEKLER FLÖRE

15.Ömer Perit Yıldırım - Doğa Koleji

21.Berkin Yalım Kılıç - Doğa Koleji

KÜÇÜK ERKEKLER EPE

16.Berk Can Şentürk - Yahya Kaptan

31.Emir Baki Dülger - 30 Ağustos

32.Özgür Pehlivansoy - Yahya Kaptan