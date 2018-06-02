4x4 KULLARSPOR!

Türkiye’nin başkenti Ankara’da tek devreli lig usulüne göre gerçekleşen Hitsporder Elit Kupası B Grubu’nda ter döken Kullarsporilk maçında Ankara Çayyolu’nu Serhat (2) Halil, Hamza ve Emir’in golleri ile 5-0 mağlup etmişti. Kullarspor ikinci gün 3 maç birden yaptı. Kastamonu Anadolu’yu Halil (4), Serhat ve Mert’in golleri ile 6-1, İstanbul Güngören’i Halil’in golü ile 1-0 ve İstanbul Halkalı Taştepe’yi de Halil (2) Ömer ve Numan’ın golleri ile 5-1 mağlup etti. Kullarspor, hem Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etti hem de sporcuları da unutulmaz bir organizasyon yaşadı.
ALTINTAŞ: SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM
KullarsporKulüp Başkanı Fahri Altıntaş, antrenör Ayhan Özkar ve Sinan Erkol’un himayelerinde turnuvada yer alan ekibimizde genç başkan Fahri Altıntaş “Çok güzel bir turnuva oluyor. İyi ki buradayız. Takımımız 4 maçı kazandı ancak sporcularımızın futbol kalitesinden ziyade disiplinleri, takım kimyasına adaptasyonu, sporcu olmayı yavaş yavaş hissetmeleri bizi daha da mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi. Kızılcahamam Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’ndaki turnuva bugün sona erecek. Ali KÖKSAL – KIZILCAHAMAM
KULLARSPOR’UN MAÇ PERFORMANSI
Kullarspor - Ankara Çayyolu: 2-0
Kullarspor - Kastamonu Anadolu: 6-1
Kullarspor - İstanbul Güngören: 1-0
Kullarspor -İstanbul Halkalı Taştepe: 5-1
KULLARSPOR’UN KAFİLESİ
Fahri Altıntaş – Başkan
Ayhan Özkar– Antrenör
Sinan Erkol - Antrenör
FUTBOLCULAR
Ali Serdar Çelik - Kaleci
Melih Kahramanoğlu - Kaleci
Emin Hamza Saat - Sağ bek
Ahmet Tuna Sak - Sağ bek
AdemTekgül - Sol bek
Ömer Talha Şahin - Sol bek
Emirhan Furuncu - Stoper
Yusuf Kaan Kaval - Stoper
Serhat Akkaş – Sağ Açık
Mert Şahintürk - Sağ Açık
Halıl İbrahim Turan - Sol Açık
Numan Berat Turan - Orta Saha
Mehmet Altaş - Forvet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz