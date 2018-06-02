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Bugün 12:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:08 TSİ )

4x4 KULLARSPOR!

Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen 2006-2007-2009 Elit Futbol Turnuvası’nda mücadele edenKullarspor’un 2007 grubu turnuvanın parlayan yıldızı 4 maçını da kazanan Kırmızı Siyahlılar gelecek adına umut verdi.

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Türkiye’nin başkenti Ankara’da tek devreli lig usulüne göre gerçekleşen Hitsporder Elit Kupası B Grubu’nda ter döken Kullarsporilk maçında Ankara Çayyolu’nu Serhat (2) Halil, Hamza ve Emir’in golleri ile 5-0 mağlup etmişti.  Kullarspor ikinci gün 3 maç birden yaptı. Kastamonu Anadolu’yu Halil (4), Serhat ve Mert’in golleri ile 6-1, İstanbul Güngören’i Halil’in golü ile 1-0 ve İstanbul Halkalı Taştepe’yi de Halil (2) Ömer ve Numan’ın golleri ile 5-1 mağlup etti. Kullarspor, hem Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etti hem de sporcuları da unutulmaz bir organizasyon yaşadı.

ALTINTAŞ: SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM

KullarsporKulüp Başkanı Fahri Altıntaş, antrenör Ayhan Özkar ve Sinan Erkol’un himayelerinde turnuvada yer alan ekibimizde genç başkan Fahri Altıntaş “Çok güzel bir turnuva oluyor. İyi ki buradayız. Takımımız 4 maçı kazandı ancak sporcularımızın futbol kalitesinden ziyade disiplinleri, takım kimyasına adaptasyonu, sporcu olmayı yavaş yavaş hissetmeleri bizi daha da mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi. Kızılcahamam Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’ndaki turnuva bugün sona erecek. Ali KÖKSAL – KIZILCAHAMAM

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KULLARSPOR’UN MAÇ PERFORMANSI

Kullarspor - Ankara Çayyolu: 2-0

Kullarspor - Kastamonu Anadolu: 6-1

Kullarspor - İstanbul Güngören: 1-0

Kullarspor -İstanbul Halkalı Taştepe: 5-1

KULLARSPOR’UN KAFİLESİ

Fahri Altıntaş – Başkan

Ayhan Özkar– Antrenör

Sinan Erkol - Antrenör

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FUTBOLCULAR

Ali Serdar Çelik - Kaleci

Melih Kahramanoğlu - Kaleci

Emin Hamza Saat -  Sağ bek

Ahmet Tuna Sak - Sağ bek

AdemTekgül - Sol bek

Ömer Talha Şahin - Sol bek

Emirhan Furuncu - Stoper

Yusuf Kaan Kaval - Stoper

Serhat Akkaş – Sağ Açık

Mert Şahintürk - Sağ Açık

Halıl İbrahim Turan - Sol Açık

Numan Berat Turan - Orta Saha

Mehmet Altaş - Forvet

Bugün 12:06 TSİ - Spor

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