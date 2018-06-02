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Oy pusulaları PTT'ye emanet

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusularını taşıyacak PTT AŞ tarafından, güvenli ve hızlı ulaşım için komisyon kuruldu.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarına ait kargoların kabulü, ayrımı, sevki ve dağıtımına ilişkin tedbirlerle meydana gelebilecek gecikme veya aksaklıklardan, kontrolle görevli ve yetkili personel sorumlu olacak. Seçim günü oy pusularının taşınması tamamlanıncaya kadar, işin kontrolünü ve takibini yapmak amacıyla Ankara PTT Başmüdürlüğünde "seçim komisyonu" oluşturuldu. Komisyonda, başmüdür yardımcısı, ilgili işletme müdürü ve kargo işleme merkez müdürü bulunuyor. Söz konusu kargoların kabulü ve sevki için il, ilçe ve gümrük kapısı bazlı tutanak tanzim edildi. Genel müdürlükte özel tahsisli telefon numarası, faks ve e-mail adresiyle sevk yapılan başmüdürlüklerin e-mail adresleri ve fakslarına bilgi verilecek şekilde gerekli tedbirler alındı. Ankara PTT Başmüdürlüğünde matbaalardan gelecek ilgili dokümanların kabul ve sevki için her türlü teknik hazırlık, araç ve malzeme hazırlığı yapılarak yeterli sayıda eleman bulundurulacak.

Personele "özen" uyarısı

Seçim kargoları kabul edilmeden önce kontrol edilerek, hasarlı torbaların kabulü ve sevki yapılmayacak. Kabul edilen seçim kargoları en kısa sürede öncelikli olarak posta hattı araçlarıyla gönderilecek, gerekirse alternatif sevk yolları kullanılacak. Aktarma merkezleri de geciktirmeden ilk postayla kargoları varış merkezlerine sevk edecek. Kargoların taşındığı araçların kapılarına hareket merkezinde personelce plastik emniyet kilidi takılacak. Kabulden teslime kadar geçen her aşamada kargoların hasar görmemesi için personel ve mutemetlere gerekli özeni göstermeleri hususunda uyarıda bulunuldu. Ankara PTT Başmüdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimleriyle görüşülerek iş organizasyonu yapılıyor. Seçim kargolarını taşıyan araçların hareket tarihi, plaka numarası, güzergahı ve teslim noktası gibi bilgiler ilgili birimlere aktarılacak.

Araçlar güvenlik güçleri nezaretinde hareket edecek

Seçim kargolarını taşıyan araçların hareketi kesinlikle güvenlik güçleri nezaretinde gerçekleştirilecek. Oy pusulalarına ait seçim kargoları, ilgili seçim kurulları, emniyet ve jandarma birimleriyle irtibatlı şekilde teslim edilecek. Hizmetlerin emniyet ve tarafsızlık içinde yürütülmesi için kargo ve posta servislerine görevliler dışında kimse giremeyecek. Terör, tabi afet gibi mücbir sebeplerle kargoların ulaşmama ihtimaline karşılık polis, jandarma, köy ihtiyar heyeti, askeri ve mülki devlet memurlarından gerektiğinde yardım istenecek, PTT Genel Müdürlüğünün Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığına bilgi verilecek.

Bugün 12:13 TSİ - Gündem

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