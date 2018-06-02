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ODTÜ KYÖD’de ‘Portfolyo’ etkinliği

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu Anasınıfı 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri için ‘Portfolyo’ etkinliği gerçekleştirildi

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ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu Anasınıfı 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri, velileriyle Portfolyo etkinliğinde bir araya geldi. Her yıl gerçekleştirilen, çocuğun bireysel olarak gelişim ve başarılarını yansıtan aynı zamanda çocuğun geçmiş, şimdi ve gelecekteki başarılarına ayna tutan ve çocukların kendini sözel olarak ifade edebilme, karşılaştırma, hatırlama, takip edebilme becerilerine katkı sağlayan etkinlik anasınıfı öğretmenlerinin kısa bir bilgilendirme konuşması ile başladı.

MEMNUN KALDILAR

4 ve 5 yaş gruplarında eş zamanlı olarak başlayan etkinlik, öğrencilerin ailelerine, Türkçe portfolyoların ardından, ilgili öğretmenler eşliğinde İngilizce portfolyolarını sunmalarıyla sona erdi. Öğrenciler çalışmayı aileleriyle birlikte uygulamanın sevincini ve heyecanını yaşarken, öğrenci velileri etkinlikle ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.

Bugün 12:34 TSİ - Eğitim

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