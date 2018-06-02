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LGS maratonu sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmede isteğe bağlı girilen merkezi sınavlar tamamlandı. Sınava yaklaşık 1 milyon öğrenci katıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen Liselere Giriş Sınavları (LGS) tamamlandı. Sınava yaklaşık Türkiye genelinde 1 milyon,  Kocaeli'de ise 22 bin 953 öğrenci katıldı. Sınavın birinci bölümü 09.30'da başladı ve 75 dakika sürdü. Birinci bölüm 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Öğrencilere sözel bölümde 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru yöneltildi. Birinci bölümün tamamlanmasının ardından öğrencilere ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verildi. Ardından ikinci bölüm ise saat 11.30'da başladı ve 60 dakika sürdü. İkinci bölümde sayısal alandan öğrenciler matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru çözdü. Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürecek. Sınav sonuçları ise 22 Haziran'da açıklanacak. 

Bugün 13:33 TSİ - Eğitim

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