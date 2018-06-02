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Şakacı: O devirler bitti

Kandıra Çarşamba Pazarı’nı gezerek esnafı selamlayan ve vatandaşlarla sohbet eden MHP Milletvekili adayı Alperen Şakacı, “Türkiye’de artık ceketimizi koysak oy verirler anlayışı bütün siyasi partiler için 24 Haziran’da son bulacak” diyerek ilginç bir çıkış yaptı.

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24 Haziran seçimleri için MHP’den Kocaeli Milletvekili adayı olarak gösterilen Alperen Şakacı, memleketi Kandıra’nın Çarşamba Pazarı’nı esnafı ile vatandaşları ziyaret etti. Burada yaptığı ziyaretleri sırasında vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP’ye destek istedi.

“YALNIZ BIRAKMAYACAKSINIZ”

Konuşması sırasında bir de ilginç ifade kullanan Şakacı, üstü kapalı olarak iktidarı da eleştirerek, “Önüne ne konulursa yerler anlayışı, ceketimizi koysak oy verirler anlayışı bütün siyasi partiler için 24 Haziran’da son bulacak. İnanıyorum ki bu seçimde Kandıralılar evladını yalnız bırakmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“MHP’Yİ UÇURACAKSINIZ”

Şakacı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kandıralıların aday beklentilerine MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli karşılık verdi. MHP, manavların sesini duydu. Çarşamba Pazarı’nda tek tek hemşerilerimizle sohbet ediyoruz. Bize kendini anlatma sen bizim evlatsın diyorlar. İnanıyorum önce Cumhurbaşkanımıza sonra da Kandıra’dan MHP’ye büyük bir destek patlaması yaşanacağını düşünüyorum.”

Bugün 13:44 TSİ - Siyaset

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