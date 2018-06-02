Höbek, engellilerden hastane ücreti almıyor

Parti binasında gazetecilerle bir araya gelen Höbek, engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan söz etti. Höbek açıklamasında, “Ben halkla iç içe olan bir insanım. Hastanemin kapısı herkese açıktır. 12 yıldır engellilerden ameliyat dahil hiç bir ücret almıyorum. AK Parti’nin Kocaeli’den 9 milletvekili çıkaracağına inanıyorum” dedi.

“ SİYASET SABIR İŞİDİR”

Kendisinin sadece Gebze bölgesinin değil, tüm Kocaeli’nin adayı olduğunu dile getiren Hakan Höbek, “Siyaset sabır işidir. Bu dönem için Kocaeli’den 8. sıra milletvekili adayı olduk. Seçilmem durumunda ben sadece Gebze bölgesinin değil, tüm Kocaeli’nin vekili olacağım. Gölcük’ü de biliyorum, çok seviyorum. Bu noktada sağlık ve engelliler alanında önemli hizmetler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

“HEDEFİMİZ 9 VEKİL”

Kocaeli ile ilgili hedeflerini de paylaşan Höbek, “Parti olarak hedefimiz 9 milletvekili çıkarmak. Ben bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Halkımızın partimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni ve sevgisi üst boyutta, bu sandığa da yansıyacaktır” dedi. Höbek parti binasındaki basınla buluşma sonrasında, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ni ve Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Ayrıca ev ve kahve ziyaretleri yaparak akşam saatlerinde ilçemizden ayrıldı” diye konuştu.