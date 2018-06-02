AKP’li Sami Çakır Körfez’de destek istedi

İlçe SKM tarafından hazırlanan ziyaret programına AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve belediye başkanı İsmail Baran katıldı.

“HALK DESTEK VERECEKTİR”

Esnaf ziyaretleri sırasında 24 Haziran seçimlerinin ülke ve gelecek açısından önemine vurgu yapan milletvekili Sami Çakır, “Bu seçimde ülkemizin kaderini belirleyeceğiz” dedi. Çakır, Türkiye’nin yakaladığı ekonomik büyüme ve istikrar ortamının devam etmesinin 24 Haziran seçimlerine bağlı olduğunu ifade etti. Belediye başkanı İsmail Baran da Körfez halkının 24 Haziran’da mesajını net şekilde vereceğini dile getirdi.