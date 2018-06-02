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Sönmez: Bu yıl 3 bayram kutlayacağız

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Av. Ruhittin Sönmez, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Körfez’de çeşitli temaslarda bulundu.

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İlçe başkanı Naci Kara ve partililerin eşlik ettiği Sönmez, Güney Mahallesi’nde tur attı ve bölgede kurulan semt pazarını gezdi. Akşam saatlerinde ise Mimar Sinan Mahalle teşkilatının iftarına katılan Sönmez seçimlere konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“BAYRAMA HAZIR OLUN”

“Bu yıl 3 bayram kutlayacağız. Önce ramazan bayramını, ardından parlamenter sisteme dönülecek olan 24 Haziran milletvekili seçimleri ve ülkenin tek adamlıktan kurtulacağı 8 Temmuz Cumhurbaşkanlığı bayramıdır” dedi. Bu arada düzenlenen iftar programına milletvekili adaylarından Adil Gülez de katıldı.

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