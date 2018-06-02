Sönmez: Bu yıl 3 bayram kutlayacağız

İlçe başkanı Naci Kara ve partililerin eşlik ettiği Sönmez, Güney Mahallesi’nde tur attı ve bölgede kurulan semt pazarını gezdi. Akşam saatlerinde ise Mimar Sinan Mahalle teşkilatının iftarına katılan Sönmez seçimlere konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“BAYRAMA HAZIR OLUN”
“Bu yıl 3 bayram kutlayacağız. Önce ramazan bayramını, ardından parlamenter sisteme dönülecek olan 24 Haziran milletvekili seçimleri ve ülkenin tek adamlıktan kurtulacağı 8 Temmuz Cumhurbaşkanlığı bayramıdır” dedi. Bu arada düzenlenen iftar programına milletvekili adaylarından Adil Gülez de katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz