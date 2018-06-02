Sarıbay, miting için Gebze’deydi

İlçe başkanı Musa Yılmaz ve yönetimi ile toplantı yapan Sarıbay, 6 Haziran’da Gebze’ye gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programıyla ilgili son düzenlemeleri de gerçekleştirdi. Toplantıya milletvekili adayları ve aday adayları da katıldı.

“DEMOKRASİ İNŞA EDİLECEK”

Partililerle fikir alışverişinde bulunan Sarıbay, “Ülkemizde demokrasiyi yeniden inşa etmek için hep birlikte sürdürdüğümüz çalışmalara devam etmeliyiz. CHP’yi iktidara taşımak için çalıştığımız seçimlerin öncesinde yaşanan yoğun programlara rağmen bu buluşmaya vakit ayıran tüm partililerimize teşekkür ediyorum. Bu verimliliği artırarak en az 6 vekilimizi Meclis’e, adayımız Muharrem İnce’yi ise Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacağız” diye konuştu.