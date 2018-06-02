Şeker, bütün gün Karamürsel’deydi

Belediye başkanı İsmail Yıldırım, ilçe başkanı Recep Demirel ve kalabalık bir partili grubun eşlik ettiği milletvekili Şeker, Cumhuriyet Caddesi esnafını turladı ve 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarını gezdi. Son olarak cuma pazarında esnafla buluşan Şeker, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlardan oyları ile kendilerine destek olmalarını istedi.