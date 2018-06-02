Belediye başkanı İsmail Yıldırım, ilçe başkanı Recep Demirel ve kalabalık bir partili grubun eşlik ettiği milletvekili Şeker, Cumhuriyet Caddesi esnafını turladı ve 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarını gezdi. Son olarak cuma pazarında esnafla buluşan Şeker, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlardan oyları ile kendilerine destek olmalarını istedi.
Bugün 13:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:49 TSİ )
Şeker, bütün gün Karamürsel’deydi
AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, seçim çalışmalarını Karamürsel’de sürdürdü.
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Bugün 13:48 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz