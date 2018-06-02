MHP’li Çakıroğlu ülkücüleri ağırladı

24 Haziran seçimleri öncesinde saha çalışmalarını sürdüren MHP Kocaeli Milletvekili adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, il ve ilçelerdeki ocak başkanları ile yönetimlerini ağırladı. Programa MHP Milletvekili adayı Saffet Sancaklı da katıldı. Buluşmada konuşan Çakıroğlu, ülkü ocaklarının davaya büyük emek verdiklerini belirterek, “Ocakları ve davayı iyi bilirim. Ülkü ocakları Başbuğumuzun bizlere emanetidir. Her zaman yanınızda olacağım” dedi.