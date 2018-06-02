24 Haziran seçimleri öncesinde saha çalışmalarını sürdüren MHP Kocaeli Milletvekili adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, il ve ilçelerdeki ocak başkanları ile yönetimlerini ağırladı. Programa MHP Milletvekili adayı Saffet Sancaklı da katıldı. Buluşmada konuşan Çakıroğlu, ülkü ocaklarının davaya büyük emek verdiklerini belirterek, “Ocakları ve davayı iyi bilirim. Ülkü ocakları Başbuğumuzun bizlere emanetidir. Her zaman yanınızda olacağım” dedi.
Bugün 13:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
MHP’li Çakıroğlu ülkücüleri ağırladı
24 Haziran seçimleri öncesinde saha çalışmalarını sürdüren MHP Kocaeli Milletvekili adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, il ve ilçelerdeki ocak başkanları ile yönetimlerini ağırladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:49 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz