Eryarsoy, gençlerle çay sohbetinde

Hemen her fırsatta partili gençlerle bir araya gelen Eryarsoy, seçim çalışmalarını denetlediği gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. Eryarsoy, “Gençlerimiz gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Gençlerimizin mutlu yarınları için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Gerçekten AK Parti gençliği büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor” diye konuştu.