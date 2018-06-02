Hemen her fırsatta partili gençlerle bir araya gelen Eryarsoy, seçim çalışmalarını denetlediği gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. Eryarsoy, “Gençlerimiz gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Gençlerimizin mutlu yarınları için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Gerçekten AK Parti gençliği büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor” diye konuştu.
Bugün 13:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:51 TSİ )
Eryarsoy, gençlerle çay sohbetinde
Seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir dönem geçiren AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, özellikle gençlere seçim sürecinde büyük destek veriyor.
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Bugün 13:49 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz