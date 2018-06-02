İlimizde derin izler bırakan, hem bilgi birikimi ile hem de kişiliği ile örnek bir insan olan Yusuf Tokuş, 3. Lig kulüplerinden Cizrespor ile görüştü. Cizrespor Kulüp Başkanı Salih Sefinç ile Ankara Balgat’taki iş yerinde bir araya gelen Tokuş’un anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Cizrespor önümüzdeki sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor.
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:52 TSİ )
Yusuf Tokuş Cizrespor yolunda
İlimizde derin izler bırakan, hem bilgi birikimi ile hem de kişiliği ile örnek bir insan olan Yusuf Tokuş, 3. Lig kulüplerinden Cizrespor ile görüştü.
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Bugün 17:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz