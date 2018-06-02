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Yusuf Tokuş Cizrespor yolunda

İlimizde derin izler bırakan, hem bilgi birikimi ile hem de kişiliği ile örnek bir insan olan Yusuf Tokuş, 3. Lig kulüplerinden Cizrespor ile görüştü.

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İlimizde derin izler bırakan, hem bilgi birikimi ile hem de kişiliği ile örnek bir insan olan Yusuf Tokuş, 3. Lig kulüplerinden Cizrespor ile görüştü. Cizrespor Kulüp Başkanı Salih Sefinç ile Ankara Balgat’taki iş yerinde bir araya gelen Tokuş’un anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Cizrespor önümüzdeki sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istiyor.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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