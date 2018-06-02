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Bugün 16:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:16 TSİ )

Nereden başlasak, nasıl anlatsak?

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi yönetim kanadı 4’e bölündü. Bir taraf iç transfer görüşmelerini yaparken, diğer taraf transfer yasağını kalkması için gecesini gündüzüne katıyor.

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Kocaelispor’da yeni sezon öncesi yönetim kanadı 4’e bölündü. Bir taraf iç transfer görüşmelerini yaparken, diğer taraf transfer yasağını kalkması için gecesini gündüzüne katıyor. Yeni stadın kullanım şekli, kombine kartlar, yeni sezonun lisanslı ürünleri ile ilgili hazırlıklar da yapılırken, çok hızlı geçen günlerde takımın sezonu açacağı gün ile ilgili net tarihin de belirlenmesi gerekiyor. Temmuz’un ilk haftası sezonun açılacağı öngörülüyor.

GALİP GÜNDOĞDU GELİYOR

Kocaelispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Antalya Belek’teki Pro-Lisans kursu yarın sona erecek olan Galip Gündoğdu ile yönetimin hafta arasında bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetimin yeni sezon öncesi düşünceleri, transfer yasağının açılmasını isteyen Gündoğdu için çok önemli. Transfer yasağının kalkması ile ilgili yöneticilerden Mesut Volkan Sezgin’in temasları sürüyor. Sezgin’in görüşeceği kişiler arasında Kocaelispor’un eski futbolcularından Saffet Sancaklı da geliyor. Sancaklı’nın bazı alacaklılarla ilgili devreye girmesi bekleniyor.

Bugün 16:22 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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