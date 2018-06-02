Karamürsel Stadı’nın zemini değişmeyecek mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesis yapıyor ancak Karamürsel’i unutuyor. Karamürsel Stadı’nın zemini tehlike saçıyor. 13 yıldır aynı zeminde yılda yüzlerce maç oynanıyor. Durum berbat!

SAHALAR YAPILIYOR, AMA?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Alefli, Dalca, Karaağaç ve Kocakaymaz köylerine, futbol sahaları yapmak için kolları sıvadı. 4 köye farklı özelliklerde yapılacak olan sahalar için ihaleye çıkıldı. Alefli ve Dalca köyleri futbol sahaları 20 çarpı 30 metre boyutlarında doğal çime sahip olacak. Kocakaymaz köyü futbol sahası 30 çarpı 50 metre alana ve doğal çime sahip olacak.

KAN AĞLIYOR

Kocaeli’nin köklü kulüplerinden, ilimizi 90’lı yıllarda üçüncü ligde temsil eden ve yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Karamürselspor, yine ilçenin güzide kulüplerinden, alt yapısı ile dikkat çeken Karamürsel İdmanyurduile çevre köylerin maçlarını yaptığı Karamürsel Stadı adeta kan ağlıyor.

13 YILDIR AYNI ZEMİN

13 yıldır aynı zeminde futbol maçlarının yapıldığı statta her geçen yıl sakatlık sayısı artıyor. Eriyen zeminin sertliği olası krizlere yok açarken ciddi anlamda tehlike arz eden saha zemininin bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Böyle devam ederse önümüzdeki sezon bölge kulüplerinin Karamürsel Stadı’nda maç oynamama düşüncesinin belirebileceği öngörülüyor.