2. Küme U-19’da final maçları bugün!

Bir önceki turda Gölcük Asarköy, Vin-San Tesisleri’nde Mertspor’u 4-1 mağlup ederken, Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Nusretiye, Yeni Kandıra’yı 3-1 ile geçti. Kirazlıyalı, Tavşanlı’yı 3-1’lik galibiyet ile saf dışı bırakırken, Çayırova Fatih de Darıca Kültür’ü 7-2’lik skorla elemesini bildi.
KAĞITÇI VE DERİNCE’DE
Finalde Gölcük Asarköy ile Kirazlıyalı, Çayırova Fatih ile de Nusretiye eşleşti. Asarköyspor – Kirazlıyalı maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ve mücadeleyi Volkan Kırbaş, Mustafa Kırbaş, Hakan Dursun hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Fatih – Nusretiye maçı ise Derince Suni Çim Stadı’nda oynanacak. Bu maçın hakemleri Oğuzhan Arslan, Veysel Arda Sonar ve Kağan Yıldızlar olacak. İki maç da saat 15.00’da başlayacak.
2. KÜME ELEME MAÇ SKORLARI
Gölcük Asarköy – Mertspor: 4-1
Nusretiye - Yeni Kandıra: 3-1
Kirazlıyalı – Tavşanlı: 3-1
Çayırova Fatih – Darıca Kültür: 7-2
FİNAL PROGRAMI – SAAT 15.00
Gölcük Asarköy - Kirazlıyalı – Volkan Kırbaş - Kağıtçı
Çayırova Fatih –Nusretiye – Oğuzhan Arslan – Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz