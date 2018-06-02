Altınordu Spor Kulübü’nün antrenörlerinden, Fenerbahçe’de de 8 yıl görev almış Tolga Şambay’ın da babası olan Vedat Şambay alt yapı ekibini kurmak için görüşmelere devam ediyor. Bu anlamda ilimizin öne çıkan teknik adamları ile bir temaslar kuran Şambay’ın kulübe önemli katkılar sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
41 FK’da Genel Koordinatör Vedat Şanbay oldu
İlimizin alt yapısı ile parlayan kulüplerinden 41 Futbol Kulübü’nde genel koordinatörlük görevine Vedat Şanbay getirildi.
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Bugün 17:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz