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41 FK’da Genel Koordinatör Vedat Şanbay oldu

İlimizin alt yapısı ile parlayan kulüplerinden 41 Futbol Kulübü’nde genel koordinatörlük görevine Vedat Şanbay getirildi.

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Altınordu Spor Kulübü’nün antrenörlerinden, Fenerbahçe’de de 8 yıl görev almış Tolga Şambay’ın da babası olan Vedat Şambay alt yapı ekibini kurmak için görüşmelere devam ediyor. Bu anlamda ilimizin öne çıkan teknik adamları ile bir temaslar kuran Şambay’ın kulübe önemli katkılar sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.

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