41 FK’da Genel Koordinatör Vedat Şanbay oldu

Altınordu Spor Kulübü’nün antrenörlerinden, Fenerbahçe’de de 8 yıl görev almış Tolga Şambay’ın da babası olan Vedat Şambay alt yapı ekibini kurmak için görüşmelere devam ediyor. Bu anlamda ilimizin öne çıkan teknik adamları ile bir temaslar kuran Şambay’ın kulübe önemli katkılar sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.