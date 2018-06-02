Seka Doğan Spor Kulübü’nün stoperi Orhan Ersoy ile geride bıraktığımız sezon Suadiyespor’da ortsaha oyuncusu Volkan Birinci Yeşil Siyahlı kulüp ile anlaştı. Öte yandan Akın Ünal’ın da takıma kazandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Değirmenderespor’u yeni sezonda ilimizin başarılı teknik adamlarından Naci Keleş çalıştıracak.
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Değirmendere Orhan ile Volkan’ı aldı
Süper Amatör Lig takımlarından Değirmenderespor’da transfer çalışmaları sürüyor.
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Bugün 17:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz