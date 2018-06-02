Değirmendere Orhan ile Volkan’ı aldı

Haber albümü için resme tıklayın

Seka Doğan Spor Kulübü’nün stoperi Orhan Ersoy ile geride bıraktığımız sezon Suadiyespor’da ortsaha oyuncusu Volkan Birinci Yeşil Siyahlı kulüp ile anlaştı. Öte yandan Akın Ünal’ın da takıma kazandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Değirmenderespor’u yeni sezonda ilimizin başarılı teknik adamlarından Naci Keleş çalıştıracak.

Volkan Birinci

Orhan Ersoy