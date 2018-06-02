Gebzespor’da Oktay da tamam

29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez 3.Lig’de top koşturacak. Kartalspor ve 1461 Trabzon’da 1.Lig tecrübesi yaşayan ve geçtiğimiz sezonda Gebzespor ile BAL şampiyonluğunu gören Oktay Demircan takımın sağ kanattaki gücü olacak