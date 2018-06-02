29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez 3.Lig’de top koşturacak. Kartalspor ve 1461 Trabzon’da 1.Lig tecrübesi yaşayan ve geçtiğimiz sezonda Gebzespor ile BAL şampiyonluğunu gören Oktay Demircan takımın sağ kanattaki gücü olacak
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Gebzespor’da Oktay da tamam
Gebzespor’da sağ bek Oktay ile de anlaşıldı.
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Bugün 14:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz