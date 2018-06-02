Geride bıraktığımız sezon Gebzespor ile başarılı bir sezon geçiren, 10 numara pozisyonunda oynayan Serdal Öz, 68 Aksaray Belediyespor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezona Sökespor'da başlayıp Gebzespor'a transfer olan ve şampiyonluk yaşayan Serdal Öz 23 maçta 15 gol kaydetti.
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Serdal Öz Aksaray’da
Geride bıraktığımız sezon Gebzespor ile başarılı bir sezon geçiren, 10 numara pozisyonunda oynayan Serdal Öz, 68 Aksaray Belediyespor ile anlaştı.
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Bugün 17:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz