Serdal Öz Aksaray’da

Geride bıraktığımız sezon Gebzespor ile başarılı bir sezon geçiren, 10 numara pozisyonunda oynayan Serdal Öz, 68 Aksaray Belediyespor ile anlaştı. Geçtiğimiz sezona Sökespor'da başlayıp Gebzespor'a transfer olan ve şampiyonluk yaşayan Serdal Öz 23 maçta 15 gol kaydetti.