Sel mağdurlarına 2 bin TL verilecek!

Körfez’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sel mağduriyetlerinin yaşanmasına neden olmuştu. Özellikle Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi’nde mağduriyetlerin yaşanması sonrası Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da bölgede incelemelerde bulunmuş, mağdurların her zaman yanlarında olacaklarını belirtmişti.
MAĞDURİYET DOĞDU
Konu Körfez Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısında da gündeme geldi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Ortalama metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü bir sağanak yağış sonrası bazı ailelerimizin mağduriyeti doğdu. Biz de Körfez Belediyesi olarak gerekli yardımı yapmayı kararlaştırdık.
MECLİSTEN GEÇTİ
Tespiti yapılan 131 mağdura bir kereye mahsus 2’şer bin lira nakdi yardım yapacağız” ifadelerini kullandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın bu konuşması sonrasında gündem maddesi olarak meclis üyeleri tarafından da oy birliğiyle kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz