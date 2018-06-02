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Çınarlı Mahallesi iftarda buluştu

Derince Belediyesi’nin ilçe genelinde düzenlediği iftar programlarının altıncısına Çınarlı Mahallesi ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftarda Çınarlılılar oruçlarını birlikte açmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı.

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Derince Belediyesi’nin mahallelerde kurduğu iftar sofraları, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu yıl ilk olarak Deniz ve Dumlupınar mahallelerinde başlayan, sonrasında sırayla Yavuz Sultan, Yenikent, Fatih ve Kent Meydanı’nda kurulan iftar sofraları ile devam eden Derince’deki Ramazan programlarının son adresi Çınarlı Mahallesi oldu. Çınarlı’daki Gaffar Okkan Caddesi üzerine kurulan iftar sofralarına katılan yaklaşık 3 bin kişi, burada okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açmanın huzurunu yaşadı.

YÜKSEK KATILIM

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Çınarlı Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasına AKP  Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Işık, Ayşe Mamat, Osman Ergin, AK Parti Derince Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

GÜZEL GELENEK

İftar programında vatandaşlara seslenen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Halkımızın kaynaşmasına vesile olan Ramazan ayındaki bu güzel geleneğimiz, birbirimizi daha iyi tanımamıza fırsat veriyor. Mahallelerimizde kurmuş olduğumuz iftar sofralarımıza vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizim için çok önemli. Bu sofralarda herkes komşularıyla, dostlarıyla bir araya gelip birlikte oruçlarını açıyor. Rabbim sağlık ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’nı da birlikte kutlamayı nasip etsin inşallah” dedi.

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