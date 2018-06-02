CHP’li Taşkın: Kazandık havalarına girmeyelim

Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Kocaeli Dayanışma Derneği (KODA), 24 Haziran Türkiye’nin Seçimi konulu seminer gerçekleştirdi. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen seminereKocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Ali Buğdacı, KODA Üyesi Yücel Demirer’in yanı sıra HDP 27’nci dönem 1’nci sıra milletvekili adayı Ömer Gergerlioğlu, AB eski Bakanı Ali Haydar Konca, EMEP Partisi İl Başkanı Arzu Erkal, Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, CHP il yönetimi, HDP il yönetimi, KESK ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.KODA Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler’in moderatörlüğünde düzenlenen seminerde Cumhuriyet Gazetesi’nden Kemal Can, CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, konuşmacı olarak katıldı.

AYDINLIK GÜNLER YAKINDIR

Programda açılış konuşmasını yapan KODA Üyesi Yücel Demirer, “Birbirinden farklı partilere oy verecek yüzler var. Kocaeli’de pek alışkın olmadığımız bir dayanışma grubumuz var. Bu seçim uzunca süre hatırlanacak ve bu seçim ile ilgili çok kitap yazılacaktır. Siyasetin, basının, üretimin içinden gelen çok değerli isimler aramızda. İçinizde grup hissini paylaşmak ve hapishanede olan Onur Hamzaoğlu’nu anmak istiyorum. Sevgili Onur’umun yanı başımızdan koparılıp temelsiz bir suçlama ile demir parmaklıklar arkasında olması bu kent için üzücü bir durum. Aydınlık günler yakındır” şeklinde konuştu.

KAYBETSEK DE MÜCADELEYE DEVAM

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Yüksel Taşkın, “Muhalefeti sadece CHP ile sınırlamıyorum. Ben Barış Bildirgesi’ne imza attım ama hiçbir pişmanlığım yok. Yaşananlara karşı ya hiç sesinizi çıkarmazsınız ya da anında sesinizi çıkartırsınız. Hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Onur Hamzaoğlu tam kamu yararına hareket eden entelektüeldir. Bizim onu bağrımıza basmamız gerekiyor. Eğer ki bu seçimi kaybedersek ertesi gün yine mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele etmeye değer olan bu ülkeyi asla bırakmayacağız” dedi.

MUHALEFET BAŞARI YAKALADI

Konuşmasına devam eden Taşkın, “Karşımızda zafiyet içinde olan bir iktidar var. Baskın seçimde ne amaçlanıyordu? Muhalefet nasılsa toparlanamaz. Toplumun baskısını hissedince geri adım attı. 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi ile muhalefet oyun bozacağını gösterdi ve o anda psikolojik olarak öne geçtik. Toplumda milli iradeler vardır. HDP’nin barajı aşması bizim umudumuzdur. Seçim barajının düşürülmesi gerekiyor. Bu konuda sağ partiler sınıfta kalmıştır. Muhalefet başarı yakaladı. Bunlardan biri aktör çeşitlenmesinin yaşanmasıydı. Erdoğan’ın amacı sağ alanda parti bırakmamaktı ancak İYİ Parti partileşince bu oyun da bozuldu. Sağ da rakip bulundurmama durumunu boşa çıkardı” diye konuştu.

KAZANDIK HAVALARINA GİRMEYELİM

MHP, AK Parti’nin seçim konusunda strateji geliştirmesini engelliyor diyen Taşkın, seçimin kazanılması için 2 seçenek vardır. Referandumda metropollerde alınan o sonuçlar nasıl yaşandı? Büyük kentler artık sıkıldı. İkinci etken ise gençlerdir. Yüzde 32’ye yakın genç var. Bunların ne yapacağı çok önemlidir. Kazandık havalarına girmeyelim bu bizi eylemsizliğe sürükleyebilir. Bizlere çok iş düşüyor, çok çalışmalıyız. Sosyal medyadan çıkıp insanlarla iletişim kurmalıyız” açıklamalarında bulundu.