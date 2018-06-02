İnce'den kötü haber! Gelemiyor...

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 9 Haziran’da Kocaeli’ye gelerek İzmit Perşembe pazarı alanından (Milli İrade Meydanı) miting düzenleyecek. İlk olarak 17.00 olarak belirlenen miting saati daha sonra 16.00'a çekilmişti.

TV KANALINA KONUK OLACAK

Muharrem İnce, mitingin ardından da Kartepe’de düzenlenecek 8 bin kişilik iftar programına katılacaktı. İnce’nin programında önemli bir değişiklik yaşandı. İnce, Kartepe’de düzenlenecek olan iftar programına katılamayacak. Kocaeli’deki mitingin ardından İnce kentimizden ayrılarak İstanbul’da bir TV kanalına konuk olacak.