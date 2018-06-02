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Işık, Kandıralılarla iftar yaptı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, SKM programları kapsamında Kandıra merkezde ziyaretler gerçekleştirdi.

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Işık'a AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, belediye başkanı Ünal Köken, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik etti. Babatepesi'nde “Kocaeli Fatihi” olarak bilinen Akçakoca Bey'in mezarı başında dua eden Işık, gözetleme kulesinden sahil bölgesini ve Kandıra’nın doğal güzelliklerini dürbünle izledi.

“VATANDAŞLARLA BULUŞTU”

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumcağız'da yapılan sahil çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Işık, yetkililerden bilgi aldı. Kefken muhtarlığı ve vatandaşlar tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Fikri Işık, daha sonra Çamkonak ve Karaağaç mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

“EVLERİNİZDE HUZUR İÇİNDE YAŞAYIN”

Vatandaşlar tarafından kendisine imar barışı yasası ile ilgili sorular sorulan Işık, imardaki sorunların geçmişten bu güne süre gelen bir sorun olduğunun altını çizerken, “Kanun çıktı, uygulaması da yakında başlayacak. İmar barışı ile doğalgaz, elektrik, su bağlanamayan yerlerin sorunları çözülecek. Artık evlerinizde huzur içinde yaşayacaksınız” dedi.

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