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Gençer: İYİ olanı destekleriz

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer, yaptığı basın açıklaması ile Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti.

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Teşkilat olarak yaklaşık 7 aydır ulaşımla ilgili sorunları gündeme getirdiklerini dile getiren Gençer, “İlçe içi ulaşım, İzmit’e 5 beldenin sadece kendi hattıyla yolcu taşıması, D-130 karayolunun yükünü hafifletmek için yeni güney yolunun açılması, Pamukova, Osmaneli ve İznik'e bağlantı yollarının yapılması, ayrıca bisiklet ve yürüyüş yollarının yapılmasını istemiştik” dedi.

"ALKIŞLARIZ"

Bu konulardaki fikirlerinin dikkate alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten ilçe başkanı Gençer, “Başiskele ilçe içi ulaşım hattının kurulduğunu öğrendim. Uzun zamandır beklenen bu çalışmanın hayata geçirilmesi memnuniyet vericidir. Özellikle güneye doğru yeni bir yolun projelendirilip açılmasını diliyorum. İyi olan her şeyi alkışlarız” dedi.

Bugün 15:13 TSİ - Siyaset

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