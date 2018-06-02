İzmit'in tek aquaparkı sezonu açtı

Geçtiğimiz yıl İzmit Tepeköy Mahallesi Tepeköy Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı üzerinde 5 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Pişman Çocuk Aquapark'ı sezonu açtı. Sıcaklığı her daim 27 derecede tutulan aquaparkta, yarı olimpik yüzme havuzu, 25 metre uzunluğunda, 1.70 derinliğinde üstü yüzme havuzu bulunuyor.

HAFTA İÇİ 25, HAFTA SONU 35 TL

Pişman Çocuk Aquapark’ta giriş ücretleri ise, her şey dahil hafta içi 25 TL Hafta sonu ise fiyat 35 TL olarak belirlendi. Havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyen çocuklar için çeşitli gün ve saatlerde özel dersler veriliyor.