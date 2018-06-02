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Tepeköylü kursiyerlerden teneke tavuklu iftar

Karamürsel ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Karamürsel-Tepeköy mahallesinde açılan ‘El Sanatları Ahşap Boyama’ Kursu kursiyerleri yıl sonu sergisi sonunda teneke tavukla iftar açtı

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Tepeköy mahallesinde açılan ‘El Sanatları Ahşap Boyama’ kursuna katılan kursiyerleri, kurs sonunda kurs binasının bahçesinde aileleriyle birlikte yaptıkları teneke tavuklarla iftar yaparak sezonu kapattılar. Ramazan ayının birlik beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden, el sanatları ahşap boyama kursu usta öğreticisi Meliha Palas, Ramazan geleneğini yaşatmak ve ruhuna uygun toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla kursiyerlerimiz ve aileleriyle birlikte bu iftarı düzenlendiğini kaydeden Palas, "Aynı sofranın etrafında buluşup Ramazan’ın bereketini ve güzelliğini hep beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

MEMNUNİYET DUYDU

Kursiyerlerden Hatice Çetintaş, birlikte olmanın verdiği memnuniyetten bahsederek "Bugün hep birlikte güzel bir gün geçirmek için bir aradayız. Bundan önce de çeşitli etkinliklerde yine bir arada bulunduk. İnanıyoruz ki sevgiler karşılıklı olunca artmaktadır. Bugün burada bunun en güzel örneğini yaşamaktayız" dedi. İftar programına, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Yazıcı, kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

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