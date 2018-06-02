​17. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı kutladık

LÖSEV İyilikler Tırı, 17. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı kutladığımız bu haftada Cuma günü Caddebostan Sahili’nde ve cumartesi günü Şişli Cevair AVM önünde lösemili çocuklar ve aileleri ile buluştu. 17. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı kutlamak için de “Hayatımız Çocuklarımız” felsefesiyle lise öğrencilerinden oluşan kardeş okullar, iyileşmiş çocukların ve gönüllülerinin oluşturduğu koro hazırladığı birbirinden renkli, eğlenceli dans ve müzik gösterilerini sahneledi. Ailelerin keyif dolu bir gün geçirdiği etkinlikler akşam saatlerine kadar devam etti.
YÜZLERCE YARDIM GETİRDİ
LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde Danışman Statüsü’ne sahip bir STK olarak lösemisiz-kansersiz, çocukların sağlıklı ve mutlu olduğu bir dünya düşledik; ayrı diller konuşan ama aynı kaderi paylaşan lösemili çocuklarımıza, onları bir araya getirmek için “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı” armağan ettik. Tüm Türkiye’de şenliklerle bu haftayı kutluyoruz. Her zamankinden farklı olarak iyilikler tırımız da yüzlerce ailemize yardımlarını getirdi” dedi. Etkinlik gönüllülerin ve mahalle sakinlerinin katılımı ile daha da renklendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz