Spor tesisi adeta dökülüyor!

İzmit Yeşilova Mahallesi Farabi Parkı içinde bulunan spor tesisi adeta dökülülüyor. Ağları yırtılan ve telleri kesilen parkın fotoğraflarını paylaşan İzmit Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Koştur, “Bu çirkin görüntülerin biran önce kalkmasını istiyoruz” dedi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Koştur şunları söyledi: “İşte Yeşilova Mahallesi’ndeki Farabi Parkı içindeki spor tesisinin hali bu. Yapmak kadar koruyup kollamakta önemli.

"BELEDİYE KADAR VATANDAŞA DA GÖREV DÜŞÜYOR"

Bu arada böyle tesislerin korunmasında belediye kadar vatandaşlara da görev düşüyor. Yazık milli servet ne durumda. Belediye Başkanı ve yetkilileri mahalle mahalle gezerken bu tabloyu hiç mi görmüyorlar. Yoksa bu park alanını bir yerlere mi söz verdiler. Bakın tesis ne halde deyip başkalarına bu parkı verebilmek için bu halde bırakmış olabilirler. Şimdi bu çirkin görüntünün bir an önce kalkmasını bekliyoruz.”