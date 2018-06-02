Tarihi yazmaya iki adım kaldı! “73-84”

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Mersin Basketbol ile oynadığı Play-Off Final serisinin ikinci maçını 11 sayı farkla 84-73 kazandı. Mersin Edip Buran Spor Salonu’ndaki maçın ilk çeyreği dışında sonraki üç periyottaoyunu domine eden ekibimiz Mersin’den tarihi bir zaferle döndü final serisinde durum 1-1 oldu.

TARİH YAZMAYA 2 ADIM KALDI

İlk maçın aksine ikinci maçta çok daha derli toplu bir basketbol ortaya koyan İzmit ekibi maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Son saniye üçlüğü ile son periyoda 64-63 geride İzmit Belediye, rakibin Amerikalısı Paris’in faul problemi yaşaması ile harika bir son çeyrek Oynadı. Dışarıdan Melek, içerinden de Jazz ile Mersin ekibini darma duman Mavi Yeşilliler, saha avantajını da eline geçirdi ve tarih yazmaya sadece 2 adım kaldı.

ATATÜRK’Ü TIKLIM TIKLIM DOLDURALIM

İzmit Belediye’de Amerikalı JassmonCovington 31, Berrin, Deniz Doğan ve Melek de 14’er sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Amerikalı Paris 19 sayıda kaldı. Seri İzmit’e taşındı. Bu Salı ve Perşembe günleri İzmit’te iki maç birden oynanacak. Kızlarımız bu maçlarda fire vermezse, Yakın Doğu Üniversitesi’nin durumu ile ilgilenmeden adını Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ne yazdıracak. Yıllar sonra salon sporlarında müthiş bir heyecan yaşatan İzmit Belediyespor’u Salı akşamı 18.00’da başlayacak olan maçta İzmit temsilcisini bu şehirde yaşayan tüm sporseverlerin desteklemesi gerekiyor.

FİNAL SERİSİNDE SON DURUM: 1-1

İlk maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 85-61

İkinci maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 73-84

5 Haziran Salı (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

7 Haziran Perşembe (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

10 Haziran Pazar (Gerekirse)

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi