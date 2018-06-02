TSK yaptığı açıklamada " 02 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.
Bugün 17:08 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:35 TSİ )
2 şehidimiz var!
TSK tarafından yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 2 şehit verdiğimiz belirtildi.
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Bugün 17:08 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz