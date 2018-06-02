CHP'den Saadet Partililere destek!

CHP'DEN DESTEK
Seçimde ittifak içerisinde olan CHP'den de destek geldi. CHP İzmit ilçe önceki başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve partililerde miting öncesi alana gelerek Saadet Partisi'ne ittifak desteğinde bulundu. Ayrıca CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın da alanda olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz