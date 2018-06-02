Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:22 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 18:21 TSİ )

Kartepe'de feci kaza: 4 yaralı!

Kartepe'de otomobilin kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kartepe Uzunbey Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ertan Gülmüş idaresindeki 41 BK 756 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ertan Karaduman idaresindeki 41 ES 171 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Fatma ve kızı Hira Karaduman ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Ertan Karaduman itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ise çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İnegöl Caddesinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.

Bugün 17:22 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu mask
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı mask
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı
21 günlük yaşam savaşını kaybetti mask
21 günlük yaşam savaşını kaybetti
Halide Abacı vefat etti mask
Halide Abacı vefat etti
Villadan hırsızlık yaparken yakalandılar mask
Villadan hırsızlık yaparken yakalandılar
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp mask
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp

GALERİ

Saadet Partisi liderini bekliyor... mask
Saadet Partisi liderini bekliyor...
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL