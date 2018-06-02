Kartepe'de feci kaza: 4 yaralı!

Kartepe Uzunbey Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ertan Gülmüş idaresindeki 41 BK 756 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ertan Karaduman idaresindeki 41 ES 171 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Fatma ve kızı Hira Karaduman ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Ertan Karaduman itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ise çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İnegöl Caddesinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.