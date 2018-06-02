Kartepe Uzunbey Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ertan Gülmüş idaresindeki 41 BK 756 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ertan Karaduman idaresindeki 41 ES 171 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Fatma ve kızı Hira Karaduman ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Ertan Karaduman itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ise çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İnegöl Caddesinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.
Bugün 17:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 18:21 TSİ )
Kartepe'de feci kaza: 4 yaralı!
Kartepe'de otomobilin kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 17:22 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz