Faciadan kıl payı dönüldü!

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda aşırı yağışlar nedeniyle zeminden kopan kaya parçaları yuvarlanarak sitenin bahçesinde bulunan demir tellere çarparak durabildi. Site yöneticilerinin haber vermesi üzerine AFAD ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından kayaların yuvarlandığı üst tarafta birkaç evin boşaltılması gerektiği söyleyerek, mühürledi. Daha önce bir kez daha böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten site sakinleri bu olaya bir çözüm bulunmasını istiyor. Bahçesinde çocukların oyun oynadığı ve araçların park ettiği sitede demir teller olası bir facianın önüne geçti.

GECE GÜRÜLTÜYLE UYANDIK

Konu ile ilgili konuşan Sinan Yazan, “Geçen hafta yağışlarla berabere Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece bir gürültüye uyandık. Bir baktık ki heyelan oluşmuş. Ondan sonra tedirginlik halinde gerekli yerleri aradık ve bilgi verdik. AFAD’dan yetkili arkadaşlar geldiler. Yukarıdaki evlerle ilgili tehlike olduğu için güvenlik altına aldılar. Mühürlediler girilmemesi konusunda. Ama vatandaşlar giriyorlar. Biz de yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2. KEZ OLUYOR BU

Site sakini Yusuf Gürcan Şahin ise “Bu ikinci kez meydana gelen bir durum. 5 sene önce yine bir kayma olmuştu. Bu bölgede kesilmek bilmeyen bir su akıntısı söz konusu. Bu doğal olarak bir takım kopmalara neden oluyor. Geçtiğimiz günlerdeki bir sağanak esnasında toprak daha da çok yumuşuyor. Dolayısıyla toprak kaçınılmaz olarak kayıyor. Heyelan bölgesinin üzerindeki evlere tebligat yapıldı. Ancak heyelan tebligat dinlemez” dedi.