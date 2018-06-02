İzmit'te bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, (26) iyileşti denilerek Kocaeli Devlet Hastanesi'nden taburcu edilmişti. Gece 01.30'da tekrardan fenalaşan Ömeroğlu için eve sağlık ekipleri çağırıldı. Burada sağlık ekiplerinin tespiti sonucunda hayatını kaybettiği belirlenen Ömeroğlu için ailesi, "oğullarının ihmal sonucu iddia ederek" Kocaeli Devlet Hastanesi'ni protesto edecek.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Sosyal medyadan protesto saatini ve yerini açıklayan aile paylaşımında "Değerli Kocaeli'liler 6 Mayıs da büyük bir ihmal sonucu gıda zehirlenmesinden hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi Mimarlık son sınıf öğrencisi Şair HayrettinÖmeroğlu(26)nun ailesi 4 Haziran Pazartesi günü saat 15:00 de Kocaeli Devlet hastanesi Acil servisi önünde basın açıklaması ve protesto eylemi yapacaklar. Hayrettini tanıyan tanımayan aynı şeylerin kendi çocuklarının da başına gelmesini istemeyen duyarlı herkesi oraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.