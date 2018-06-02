Seçimde ittifak içerisinde olan İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne destek geldi. İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve partililer miting alanına gelerek Saadet Partisi'ne ittifak desteğinde bulundu. İYİ Partililer'in yanı sıra CHP'lilerin de mitinge destek de bulunduğu görüldü.
Bugün 18:11 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:15 TSİ )
İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne miting desteği!
İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne miting desteği!
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 18:11 TSİ - Siyaset
Muhabirler : Ahmet Hazer , Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz