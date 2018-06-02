İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne miting desteği!

Seçimde ittifak içerisinde olan İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne destek geldi. İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve partililer miting alanına gelerek Saadet Partisi'ne ittifak desteğinde bulundu. İYİ Partililer'in yanı sıra CHP'lilerin de mitinge destek de bulunduğu görüldü.