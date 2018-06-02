İzmit’te ilk erkek butiğini açan, Kocaelispor sevdalısı ve uzun yıllar yöneticilikte yapmış, camiada çok sevilen Bülent İlter (67) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. İzmit Kozluk Mahallesi 1. Yol Esen Apartmanı A.Blok adresinde ikamet eden ev hanımı Nermin İlter ile evli ünlü oyuncu ve film yapımcısı Anıl İlter ve emlak işleriyle uğraşan Atıl İlter’in babaları olan Bülent İlter’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İlter’in Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu,İş adamı Oğuz Korukır, dizi ve sinema oyuncuları Ruhi Sarı, Hakan Yılmaz, Baykut Badem, ünlü menajer Abdullah Bulut sevenleri ve ailesi katıldı. Fevziye Cami İmam Hatiplerinden Halit Es’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bülent İlter’in cenazesi Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 18:38 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 19:24 TSİ )
Bülent İlter son yolculuğuna uğurlandı
İzmit’in tanınmış isimlerinden olan Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Bülent İlter, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
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Karakartal41 - Eski izmit birbir eriyor. İzmitin eski ve tanınmış simaları bir bir gidiyor. Allah rahmet eylesin.Ailesine ve geride kalanlara sabırlar.
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