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Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

Temel Karamollaoğlu ile İlber Ortaylı bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İzmit mitingi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldiği tarihçi İlber Ortaylı ile kısa bir süre sohbet etti. İkilinin görüşme anını yansıtan fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Kısa bir sürede paylaşım rekorları kıran fotoğrafa, "Bunca yıllık cahil avcısıyım. Böyle bilge görmedim." yorumları yapıldı.

Bugün 19:03 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Kemalettin UZUNER - Duayen ilbey demokasiyi sever bu ona yakışır

Yanıtla . 2Beğen 02 Haziran 19:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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