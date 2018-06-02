Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İzmit mitingi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldiği tarihçi İlber Ortaylı ile kısa bir süre sohbet etti. İkilinin görüşme anını yansıtan fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Kısa bir sürede paylaşım rekorları kıran fotoğrafa, "Bunca yıllık cahil avcısıyım. Böyle bilge görmedim." yorumları yapıldı.
Bugün 19:03 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 19:07 TSİ )
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!
Temel Karamollaoğlu ile İlber Ortaylı bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı.
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Bugün 19:03 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Kemalettin UZUNER - Duayen ilbey demokasiyi sever bu ona yakışır
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