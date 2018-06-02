Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İzmit mitingi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldiği tarihçi İlber Ortaylı ile kısa bir süre sohbet etti. İkilinin görüşme anını yansıtan fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Kısa bir sürede paylaşım rekorları kıran fotoğrafa, "Bunca yıllık cahil avcısıyım. Böyle bilge görmedim." yorumları yapıldı.