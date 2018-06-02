Karamollaoğlu'na Kocaelispor forması hediye ettiler

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye Kocaelispor Hodri Meydan taraftar lider Enver Güler, Kocaelispor formasını ve atkısını Karamollaoğlu'na hediye etti. Kocaelispor ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Kocaeli'ye ve Kocaelispor'a başarılar diliyorum. Kocaeli bir bütün olarak Kocaelispor'a destek olacaktır. Ve daha başarılı günler yaşayacaktır" dedi. Ardından konuşan Kocaelispor Hodri Meydan taraftar lideri Enver Güler'de "Kocaelispor olarak Hodri Meydan olarak siyaset üstüdür. Biz kentimize gelen bütün siyasi liderlerimize Kocaelispor atkısı ve forması hediye edeceğiz"