Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye Kocaelispor Hodri Meydan taraftar lider Enver Güler, Kocaelispor formasını ve atkısını Karamollaoğlu'na hediye etti. Kocaelispor ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Kocaeli'ye ve Kocaelispor'a başarılar diliyorum. Kocaeli bir bütün olarak Kocaelispor'a destek olacaktır. Ve daha başarılı günler yaşayacaktır" dedi. Ardından konuşan Kocaelispor Hodri Meydan taraftar lideri Enver Güler'de "Kocaelispor olarak Hodri Meydan olarak siyaset üstüdür. Biz kentimize gelen bütün siyasi liderlerimize Kocaelispor atkısı ve forması hediye edeceğiz"
Bugün 19:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 20:01 TSİ )
Karamollaoğlu'na Kocaelispor forması hediye ettiler
Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye Kocaelispor Hodri Meydan taraftar lider Enver Güler, Kocaelispor formasını ve atkısını Karamollaoğlu'na hediye etti.
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Bugün 19:31 TSİ - Siyaset
Muhabirler : Ahmet Hazer , Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz