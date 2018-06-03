Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:15 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:16 TSİ )

İzmit’te iki mahalle iftarda buluştu

İzmit Belediyesi tarafından kurulan toplu iftar yemeği etkinlikleri, Yeşilova Mahallesi ve Tepeköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları bir araya getirdi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor. Son olarak Tepeköy Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde Tepeköy ve Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan 3 bin kişi aynı anda iftar yapmanın heyecanını yaşadı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki iftara Belediye meclis üyeleri, AK Parti Kocaeli il ve ilçe yöneticileri de yer aldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği iftarda Başkan Doğan, vatandaşlarla sohbet edip Ramazanlarını tebrik etti.

İftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada Ramazan’ın huzur, birlik berberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Doğan, “Müslüman oldukları için öldürülen, katledilen kardeşlerimizin olduğu bir dünyada huzur içerisinde oturduğumuz sofralarımızın kıymetini bilelim. Arakanda, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de şer güçlerin oyunuyla ezilen, yerinden yurdundan edilmiş, öldürülmüş kardeşlerimiz var. Ülkemizdeki bu huzuru ve güven ortamını kolay olmuyor. Şunu bilin ülkemiz, şehrimiz, mahallerimiz dünden daha iyi. Okullarımız, camilerimiz, pazar yerlerimiz, parklarımız, yollarımız, hastanelerimiz çok değil 15 yıl öncesiyle kıyasladığımızda çok daha iyi. Türkiye’nin dünden daha iyi olmasını hazmedemeyenler var. Çünkü neden, Türkiye artık, kendi uçağını, kendi silahını, havaalanını, köprüsünü, Avrasya tümelini yapıyor” dedi.

“Tayyip Erdoğan’ı, AK partiyi istemiyorlar” ifadelerine yer veren Doğan, “Ülkemizi sevdiklerinden mi, yoksa daha fazla güçlenmemizi istemediklerinden mi. Bölücü olmamak kaydıyla tüm farklı siyasi görüşteki vatandaşlarımız bizim kardeşimizdir. Farklı siyasi görüşte olabiliriz am artık bu iş parti işini aşmış durumda. 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuç, ülkenin bekası, bu bayrağın geleceği demek. Maşalarla bu ülkeye kumpas uygulayan tüm düşmanlarımızın inadına Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti demeliyiz. Şehrimiz için, ülkemiz için, bütün Müslümanlar için birlik olacağız, bir olacağız ve hep birlikte güçlü Türkiye olacağız” diye konuştu.

Bugün 10:15 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu mask
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı mask
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı
21 günlük yaşam savaşını kaybetti mask
21 günlük yaşam savaşını kaybetti
Eski futbolcu ölümden döndü! mask
Eski futbolcu ölümden döndü!
Halide Abacı vefat etti mask
Halide Abacı vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp mask
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak! mask
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!

GALERİ

Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL