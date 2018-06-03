İzmit’te iki mahalle iftarda buluştu

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor. Son olarak Tepeköy Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde Tepeköy ve Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan 3 bin kişi aynı anda iftar yapmanın heyecanını yaşadı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki iftara Belediye meclis üyeleri, AK Parti Kocaeli il ve ilçe yöneticileri de yer aldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği iftarda Başkan Doğan, vatandaşlarla sohbet edip Ramazanlarını tebrik etti.

İftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada Ramazan’ın huzur, birlik berberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Doğan, “Müslüman oldukları için öldürülen, katledilen kardeşlerimizin olduğu bir dünyada huzur içerisinde oturduğumuz sofralarımızın kıymetini bilelim. Arakanda, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de şer güçlerin oyunuyla ezilen, yerinden yurdundan edilmiş, öldürülmüş kardeşlerimiz var. Ülkemizdeki bu huzuru ve güven ortamını kolay olmuyor. Şunu bilin ülkemiz, şehrimiz, mahallerimiz dünden daha iyi. Okullarımız, camilerimiz, pazar yerlerimiz, parklarımız, yollarımız, hastanelerimiz çok değil 15 yıl öncesiyle kıyasladığımızda çok daha iyi. Türkiye’nin dünden daha iyi olmasını hazmedemeyenler var. Çünkü neden, Türkiye artık, kendi uçağını, kendi silahını, havaalanını, köprüsünü, Avrasya tümelini yapıyor” dedi.

“Tayyip Erdoğan’ı, AK partiyi istemiyorlar” ifadelerine yer veren Doğan, “Ülkemizi sevdiklerinden mi, yoksa daha fazla güçlenmemizi istemediklerinden mi. Bölücü olmamak kaydıyla tüm farklı siyasi görüşteki vatandaşlarımız bizim kardeşimizdir. Farklı siyasi görüşte olabiliriz am artık bu iş parti işini aşmış durumda. 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuç, ülkenin bekası, bu bayrağın geleceği demek. Maşalarla bu ülkeye kumpas uygulayan tüm düşmanlarımızın inadına Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti demeliyiz. Şehrimiz için, ülkemiz için, bütün Müslümanlar için birlik olacağız, bir olacağız ve hep birlikte güçlü Türkiye olacağız” diye konuştu.